Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.
Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo’nun Alba Berlin’e transfer olması bekleniyor.
BAYERN MÜNİH, İKİ SEZONDUR TAKIMDA OYNAYAN ALMAN BASKETBOLCU MAODO LO İLE YOLLARINI AYIRDI.
Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.
Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo’nun Alba Berlin’e transfer olması bekleniyor.