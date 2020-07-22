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Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

BAYERN MÜNİH, İKİ SEZONDUR TAKIMDA OYNAYAN ALMAN BASKETBOLCU MAODO LO İLE YOLLARINI AYIRDI.

Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.

Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague’de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo’nun Alba Berlin’e transfer olması bekleniyor.

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