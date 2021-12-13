banner4556

Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler

banner4336

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrad Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1’incilik ve 3’üncülük dereceleri elde etti.

Belgrad ormanlarından madalyayla döndüler
banner3909

İnegöl Belediyespor Atletizm Takımı, İstanbul Belgrad Ormanında düzenlenen Geyik Koşusuna katıldı. 3 sporcu kendi kategorilerinde 1’incilik ve 3’üncülük dereceleri elde etti.

Her branşta farklı başarı hikâyeleri yazan İnegöl Belediye Spor Kulübü, atletizmde de dereceler almaya devam ediyor. Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, son olarak hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Belgrad Ormanları Geyik Koşularına katıldı. 3 sporcu, buradan 3 dereceyle dönmeyi başardı.

banner4575

Turuncu Lacivertli kulübün temsilcilerinden Hatice Çam, 34-45 yaş kategorisinde 1’inci oldu. Hülya Takım isimli yarışmacı 45-54 yaş kategorisi 3’üncülüğü elde ederken, Mehmet Günay ise 18-34 yaş kategorisinde 3’üncü olarak kürsüye İnegöl Belediyespor flâmasını taşımayı başardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam...
Sahne İzmit’in yeni proje çalışmaları devam...
  1. KOCAELİ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349