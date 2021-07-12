Berat Özdemir: “Hamsik geldiğinde yanından ayrılmam”

Trabzonspor’un başarılı ismi Berat Özdemir, Riva kampında konuştu. Yeni transfer Marek Hamsik’in hayranı olduğunu söyleyen Berat, “Geldiğinde yanından ayrılmam. Ondan öğreneceğim çok şey var” derken, milli formayı giymenin de hayali olduğunu ifade etti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Riva’da sürdüren Trabzonspor’da başarılı orta saha oyuncusu Berat Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Riva’da ikinci etap kampında olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan genç oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Oyuncu grubu olarak burada çok mutluyuz. Riva’da kamp yapma fikri harikaymış. Burada milli takımlarda çok kamp yapma şansım oldu ama ilk kez kulüp takımıyla, Trabzonsporla burada kamp yapıyorum. Buranın doğasından, sahalardan ve bize sağlanan kolaylıklardan çok memnunuz. Özerk hoca her ne kadar bizi gebertse de hocaların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Çok kaliteli isimler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Onların hırslarını, başarı sağlama isteklerini gördükçe, oyuncu grubu olarak çok seviniyoruz. Umarım her şey gönlümüzce, istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

“Hamsik gelince yanından ayrılmam”

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Marek Hamsik’in gelişini dört gözle beklediğini ifade eden Berat Özdemir, “Grande’nin gelişini ben dört gözle bekliyorum. Bir sonraki etapta katılacak bize. Ondan öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğinde yanından ayrılmam. Altyapı zamanımda, Napoli’de oynarken çok videosunu izledim. Umarım bana çok şey katabilir. Onun arkasında, yanında oynamak bana da çok iyi gelecektir” dedi.

Takımdaki forma rekabetiyle ilgili de konuşan Berat, “Biz futbol takımından öte spor takımıyız. Spor takımında rekabet seviyesini ne kadar yukarıya çıkarırsanız başarı da kaçınılmaz olacaktır. Biz rekabete aç insanlarız. 50-55 maç hesaplıyor hocamız. Tabii ki de her futbolcu 50 maçın 90 dakikasında oynayamaz. Bizim hedefimiz Abdullah hocanın bize verdiği süreleri iyi değerlendirip Trabzonspor camiasını mutlu edebilmek” diye konuştu.

“Milli forma benim hayalim”

Önümüzdeki yıl oynanacak olan Dünya Kupası’nın hatırlatılması üzerine milli takım için de konuşan Berat, “Berat bu sene milli formayı alabilmek için her şeyi yapacak. O forma enim hayalim. İçeride A Milli takımın formasını giyen isimlerin fotoğrafları var. Birçok abimin, kardeşimin, hocamın fotoğrafları var içeride. Ben de en kısa sürede fotoğrafımı oraya astırmak istiyorum” dedi. Bu sezon taraftarların tribünlerde olacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını da söyleyen genç oyuncu, “Oyuncu grubu olarak geçen sene taraftarsız oynadık. Ben en son Trabzonspor taraftarının önüne çıktığımda ayaklarım titremişti. Tekrar aynı şey olacak buna eminim. Ben dört gözle beni ilk iç saha maçında kendilerine çağırmalarını bekliyorum. Bu benim için unutulmaz bir anı olacaktır. Beni milli takımda görmek isterler. Tüm Türk ve yabancı arkadaşlarımı kendi milli takımlarında görmek ister bizim taraftarlarımız. Biz de onları gururlandırmak adına elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

“2. Lig’de oynayınca, buraların kıymetini biliyorsunuz”

Geçmişte 2. Lig’de, TFF 1. Lig’de forma giydiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Berat, “Ben 2. Lig’de oynadım, 1. Lig’de abilerimin arkasında bekledim. Şampiyonluk yaşayıp formayı geç de olsa aldım. Bence bir genç futbolcunun direkt Süper Lig’de oynamadan önce alt liglerdeki farkı görmesi gerekiyor. Ben buraya geldiğimde, bu şansı kaybetmemek için daha çok çalıştım. Alt liglerde burası arasında uçurum gibi fark var. Ama ben iyi ki de oraları görmüşüm. Burayı yakalayanlar tabii ki inşallah buralarda kalır ama oralar da gerçekten güzel deneyimler. Ben adım adım gitmeyi istiyorum. Abdullah hocamız Trabzon’da ilk toplandığımızda da aynı şeyi söyledi, bugün de aynı şeyi söylüyor. Bizim bir hedefimiz var. Umarım bu hedefi sezon sonunda gerçekleştiririz” dedi.

Trabzon’a ilk geldiği günden itibaren yabancılık çekmediğini de söyleyen genç oyuncu, “Ben yeni geldiğimde de hiç yabancılık çekmedim. Yeni gelen transferler de yabancılık çekmedi. Ameliyattan çıkan kardeşlerim, abilerim, narkozun etkisiyle Trabzonspor’dan bahsediyorlar. Biz böyle bir aileyiz ve sorumluluğumuzun farkındayız” diyerek devam etti.

“Şampiyonluk haricindeki sıralama başarı olmaz”

Trabzonspor’da hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Berat, “Şu andaki kadroda şampiyonluk haricinde gelen bir sıralama başarı olarak görünmüyor. Biz de bu ağır sorumluluğun altındayız ve buna göre çalışıyoruz. Tabii ki sezonun gidişatına bağlı olarak 2., 3. sırada tamamlandığı zaman da başarılı diyebiliriz ama bir cümlede Trabzonspor’un adı geçiyorsa, hedef vardır, kupa vardır, şampiyonluk vardır ve bizim tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

Gençlerbirliği’nde zaman zaman hücumda forma giydiği hatırlatılan Berat Özdemir, Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın kendisini antrenmanlarda kimi zaman forvette denediğini ifade ederek, “Burada kaleye gidemedim ama sistemimiz böyle gerektiriyordu. Abdullah hoca git derse giderim ileriye, gitme derse gitmem. Elimden geleni sonuna kadar veriyorum burada. Sistemimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Gole yakın oynamak farklı hissettiriyor. Gençlerbirliği’ndeki son dönemimde gerçekten yapabildiğimi fark ettim ama buradaki misyonum ve sorumluluğum farklı, bundan da mutluyum. Hoca beni hücumda deniyor ama denemesinden memnunum, Abdullah Hoca da denemekten memnun” dedi. U19 liginde finalde Galatasaray’la oynayacak olan Trabzonspor’un genç oyuncularına başarı dileyen Berat, “Çok sevdiğim kardeşlerim var U19 takımında. Yarı final maçından sonra konuştuk, tebriklerimi ilettim. Gerçekten çok güzel bir başarı elde etmek üzereler. Umarım kupayı Trabzon’a getirecekler ve sonra da yanımıza katılıp biraz da burada yorulurlar” diye konuştu.

Şampiyonluk gelmesi durumunda saçlarını bordo-maviye boyatacağını da söyleyen Berat, “Hatta ilk golümde Bakasetas da saçını beyaza boyayacak. Henüz kabul etmedi ama ikna edeceğim onu” diyerek sözlerini tamamladı.