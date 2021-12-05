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Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı

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Fenerbahçe’nin Alman forveti Mergim Berisha, 63 gün sonra Süper Lig’de golle tanıştı.

Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı
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Fenerbahçe’nin Alman forveti Mergim Berisha, 63 gün sonra Süper Lig’de golle tanıştı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakada 13. dakikada ilk golü kaydeden Alman futbolcu Mergim Berisha ligde 63 gün sonra golle tanıştı. Rize maçının 13. dakikasında 23 yaşındaki forvet fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Berisha, sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 8. haftada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydederken, Rizespor karşısına kadar geçen 6 müsabakanın 3’ünde forma giymemiş ve 3 maçta ise gol kaydedememişti. Berisha, Rizespor müsabakasının 62. dakikasında yerini Serdar Dursun’a bıraktı

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