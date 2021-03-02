Berkan Gocay: "Yeniden yapılanmayla önümüze bakacağız"

Voleybol Sultanlar Ligi’nde küme düşen Beşiktaş Voleybol Takımı, yeni yapılanmaya gidiyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay, "Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Amatör branşların transferle değil, altyapıyla ilerlemesini istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde küme düştü. Sezon başında yabancı oyunculara 600 bin Euro’nun üzerinde, Türk oyunculara ise 3,5 milyon TL civarında borcu olan siyah-beyazlılar, transfer yasağı ve ekonomik nedenlerden dolayı genç oyuncularla sahaya çıkmıştı. Geride kalan 30 maçta yalnızca 2 galibiyet alan ve alt lige düşen Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nda yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Sezon başında basketbol takımında gerçekleşen ve başarılı olan yeni yapılanmayla birlikte, aynı sistem kadın voleybol takımına da uygulanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, yaşanan küme düşme olayıyla ilgili olarak, "Önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. Basketboldaki sistemi voleybolda uygulamaya geçirerek daha başarılı şekilde ilerlemek istiyoruz" demişti.

Berkan Gocay: "Önemli olan sporcu yetiştirmek"

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay, yeni yapılanmayla birlikte yeni bir şube başkanının göreve getirildiğini belirterek, "Bundan sonrası için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Basketbolda yaşanan yapılanmanın sonuçları olumlu oldu. Aynısını uygulamak istiyoruz. Bunun da analizini yapacağız. Amatör branşlar, yabancı oyuncuların transfer edildiği şubeler olmamalı. Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla mücadele eden şubeler olmalı. Biz de bunun için gerekeni yapacağız. Sezon bitti, artık bundan sonraki sürece bakıyoruz" diye konuştu.

Gocay, sezon başındaki borçların ve transfer yasağının küme düşmeye olan etkisiyle ilgili soruya da, "Bunların analizini yapıp o doğrultuda gereken açıklamayı yapmak daha doğru olur" cevabını verdi.