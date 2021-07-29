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Berkan Kutlu’dan Galatasaray paylaşımı

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Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından çocukluğunda sarı-kırmızılı formayı giydiği görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Berkan Kutlu’dan Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray’ın yeni transferi Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından çocukluğunda sarı-kırmızılı formayı giydiği görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Galatasaray, Alanyaspor’da oynayan Berkan Kutlu’yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Berkan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından transferiyle ilgili video paylaştı. Berkan videoda çocukluğunda giydiği sarı-kırmızılı formalı görüntüleri paylaşırken, videonun sonunda "Şimdi ait olduğum yerdeyim" açıklamasında bulundu.
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