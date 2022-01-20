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Berkay Dabanlı resmen Kocaelispor’da

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Kocaelispor, 31 yaşındaki deneyimli stoper Berkay Dabanlı’yı kadrosuna kattı.

Berkay Dabanlı resmen Kocaelispor’da
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Kocaelispor, 31 yaşındaki deneyimli stoper Berkay Dabanlı’yı kadrosuna kattı.

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Kocaelispor, ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu daha ekledi. Deneyimli stoper Berkay Dabanlı, kendisini 1.5 yıllığına Kocaelisporlu yapan sözleşmeye imza attı. Altyapısını Almanya’da tamamlayan futbolcu, Türkiye’de daha önce Kayserispor, Eskişehirspor ve Boluspor formalarını da giydi. 31 yaşındaki oyuncunun son kulübü ise Avusturya’nın SCR Altach takımıydı. Kocaelispor, Berkay’ı da kadrosuna katarak Rasheed Akanbi, Samed Ali Kaya ve Mehmet Yılmaz’dan sonra ara transferde dördüncü transferini yapmış oldu.

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