Berke Özer 1 yıl daha Westerlo’da

Fenerbahçe, Belçika’nın Westerlo ekibinde kiralık olarak forma giyen Berke Özer’in aynı ekibe 1 yıl daha kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın 20 yaşındaki kalecisi Berke Özer, 1 yıl daha Westerlo’ya kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunda kiralık olarak Belçika’nın KVC Westerlo takımında forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer’in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.