Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy’de aynı skorla galip

Fenerbahçe deplasmanında Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 kazanan Beşiktaş, Kadıköy’de tam 15 yıl aradan sonra galibiyete uzanmayı başardı. Siyah-beyazlılar son galibiyetini 2005 yılında 4-3 almıştı.
Yine 10 kişi kaldı, yine 4-3 kazandıUzatmalarla birlikte maçın son 46 dakikasında 10 kişi oynayan Beşiktaş, dakikalar 53’ü gösterdiğinde bir gol daha buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla Josef’in yaptığı ortada Necip Uysal kafayı vurarak topu filelere getirdi ve skoru 3-2’e taşıdı. 68. dakikada Fenerbahçe’de Ozan Tufan yeniden farkı 1’e indiren isim olurken Beşiktaş 88. dakikada bir gol daha buldu ve N’Sakala’yla durumu 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde Mame Thiam’a yapılan hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterirken Ozan Tufan topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-4. Kadıköy deplasmanında en son 17 Nisan 2005 tarihinde, kaleci Cordoba’nın kırmızı kart görmesi sonrasında Pancu’nun kaleye geçtiği maçta son dakika golüyle 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan yine 4-3’lük galibiyetle ayrılarak 3 puana uzandı.