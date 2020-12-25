Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında kazandı!

Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü deplasmanında Vida’nın golüyle kazanan Beşiktaş, 2 ay sonra İstanbul dışında galibiyet aldı. En son 26 Ekim’de Denizli’den 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, Başkent’te elde ettiği galibiyetle zirveyle arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.
Kartal için kritik hafta
2020’nin son maçında Sivasspor’u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin zorlu karşılaşmalara çıkacağı bu haftada hata yapmak istemiyor. Lider Alanyaspor, ligin flaş ekibi Gaziantep’e konuk olacak. 2. sıradaki Galatasaray da Trabzonspor deplasmanında ter dökecek. Beşiktaş’ın 1 sıra üzerinde bulunan Fenerbahçe ise haftayı bay geçecek. Geçtiğimiz hafta zirvedeki rakiplerinin aldığı mağlubiyetler sonrasında BB Erzurumspor’u mağlup ederek fırsatı tepmeyen siyah-beyazlılar, hafta sonunda da benzer bir fikstürle karşı karşıya.Söz konusu karşılaşmalarda alınacak sonuçlar doğrultusunda, siyah-beyazlıların zirveye çıkma şansı bulunuyor.