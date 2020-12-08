Beşiktaş 2 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic idmanda yer almazken, Josef de Souza düz koşu yaptı.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle ligde puanını 19’a yükselten ve zirveyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dün takımdan ayrı düz koşu yapan Adem Ljajic ve sakatlığı süren Gökhan Töre salonda çalışken, Josef de Souza ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Covid-19 testi negatife dönen ve TFF protokollerini tamamlayan Ajdin Hasic de dün itibariyle takıma dahil oldu.

Düz koşuyla başlayan çalışma 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İlk yarım saatinin basına açık olarak yapıldığı antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın basına kapalı olan bölümünde taktik çalışıldı.