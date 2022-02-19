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Beşiktaş 3 maç sonra kazandı

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Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı 1-0 mağlup ederek puanını 41 yapan Beşiktaş, 3 maç aradan sonra galibiyete uzandı.

Beşiktaş 3 maç sonra kazandı
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Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı 1-0 mağlup ederek puanını 41 yapan Beşiktaş, 3 maç aradan sonra galibiyete uzandı.

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Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı konuk eden ve 64. dakikada Vida’nın attığı golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Karagümrük deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, ardından evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanından uzatma yediği golle 1-1’lik beraberlikle ayrılan Önder Karaveli’nin ekibi, Altay karşısında 1-0 kazandı ve 3 maçlık beraberlik serisinin ardından galip gelerek puanını 41’e yükseltti.

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