Beşiktaş 5 maç sonra 3 puana uzandı

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılarak ligde 5 maç aradan sonra 3 puana uzandı. Kartal son olarak 10. haftada evinde Galatasaray’ı yenmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor’u konuk eden ve 2 kez geriye düştüğü karşılaşmanın son bölümünde Batshuayi’nin golleriyle 4-2’lik galibiyete uzanmayı başaran Beşiktaş, ligde 5 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. 38. dakikada Thiam’ın golüyle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin’in 45. dakikada attığı kafa golüyle soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlamasına karşın bir türlü aradığı golü bulamayan Kara Kartal, 71. dakikada yediği kontratakta savunmada az adamla yakalandı. Bu pozisyonda İbrahim Akdağ’ın pasında Mame Thiam kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Kayserispor’u yeniden maçta öne geçiren isim oldu.

Güven ve Batshuayi son bölüme damga vurdu

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren Güven Yalçın, galibiyetin gelmesinde etki eden isimlerden oldu. 84. dakikada bu futbolcunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu filelere gönderirken ligde de 6 maç aradan sonra golle tanıştı. Galibiyet için yüklenen siyah-beyazlılarda Batshuayi 89. dakikada yeniden sahne aldı. Güven Yalçın’ın pasında sağdan ceza sahasına giren Belçikalı golcü, rakibinden sıyrılıp çok sert bir vurula ağları havalandırırken Beşiktaş maçta ilk kez öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Beşiktaş maçın skorunu ilan eden sayıyı da buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Batshuayi, savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın’ı gördü. Bu futbolcu attığı golle tribünleri coştururken, Beşiktaş da bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı. Siyah-beyazlı ekip son olarak 10. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup etmiş ve ardından çıktığı 5 lig maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.