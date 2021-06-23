Beşiktaş 5 Temmuz’da top başı yapıyor

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan ve Türkiye Kupası’nı da müzesine götüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk çalışmasını 5 Temmuz Pazartesi saat 18.00’de yapacak.Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşan ve transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş’ta ilk antrenmanın günü ve saati de belli oldu. Daha önce 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya’da kamp yapacağı açıklanan ancak Slovakya Hükümeti’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamasına geçmesi nedeniyle kamptan vazgeçen siyah-beyazlılar, hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayacağını duyurmuştu. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde top başı yapacak.