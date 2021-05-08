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Beşiktaş 7 maç sonra kaybetti

Galatasaray deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig’de 7 maç aradan sonra yenildi.

Beşiktaş 7 maç sonra kaybetti
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Galatasaray deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig’de 7 maç aradan sonra yenildi.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 7 maç aradan sonra mağlup oldu. Son olarak 32. haftada Kasımpaşa deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın’ın ekibi, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor, BB Erzurumspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrılan Beşiktaş, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kalmıştı.
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