Beşiktaş, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta Altay ile karşılaşacak.
Önder Karaveli, Altay maçı kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Mehmet Topal
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Serdar Saatçı
Güven Yalçın
Umut Meraş
Alex Teixeira