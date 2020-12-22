Beşiktaş, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas, 5’e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.