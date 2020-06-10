Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.