Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.