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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Pas ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.
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