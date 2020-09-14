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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA TRABZONSPOR'U DEPLASMANDA 3-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ, ARA VERMEDEN ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Trabzonspor karşısında forma giyen futbolcuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak antrenmana başladı. 5’e 2 top kapma, dar alanda tek pas çalışması idmanlarının ardından yarım sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi. Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 11.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.

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