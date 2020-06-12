Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ , SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI VE KAMPA GİRDİ.
Beşiktaş , Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak.