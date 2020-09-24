Beşiktaş Avrupa’ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave’yi konuk etti. Normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılar sonucunda 5-3’lük skorla tur atlayan taraf Rio Ave oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatma dakikaları)
57. dakikada Mane’nin sol kanattan ortasına Moreira kafa ile vurdu. Top üst direğe çarparak auta çıktı.
78. dakikada Tarantini’nin savunma arkasına attığı topu Geraldes tek vuruşla tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
82. dakikada Meshino’nun sol kanttan ortasını Moreira tamamlamak isterken seken top Mane’de kaldı. Mane’nin arka direkte boş pozisyonda yaptığı kafa buruşunda top üst ağlarda kaldı.
85. dakikada Mane’nin sağ kanattan açtığı ortaya Moreira düzgün bir vuruşla kafayla vurdu ve topu filelerle buluşturdu. 1-1
90. dakikada Gökhan Töre’nin ara pasında topla buluşan Mensah karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleciye çarpan top direkten döndü.
113. dakikada Rio Ave savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Gabrielzinho, Necip’ten sıyrılıp ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, savunmada Hasic gole izin vermedi.
119. dakikada Mensah’ın attığı uzun pasta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
120+2. dakikada Meshino’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip Mane’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Utku son anda gole engel oldu.
Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Rafael Foltyn xx
Beşiktaş: Utku xx, Necip xxx, Weilinton xx, Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Dorukhan xx, Oğuzhan xx, Lens xx (Hasic dk. 100 xx), Boyd xx (Gökhan Töre dk. 84 xx), Adem Ljajic xx (Mensah dk. 72 xx), Güven Yalçın xxx (Larin dk. 64 x)
Yedekler: Ersin, Vida, Kartal Kayra
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Rio Ave: Pawel Kieszek xx, Pinto xx (Jambor dk. 78 xx), Borevkovic x, Aderlan Santos x, Matheus Reis x, Tarantini x (Meshino dk. 78 xx), Augusto x, Piazon x (Diego Lopes dk. 64 xx), Carlos Mane xxx, Geraldes x (Gabrielzinho dk. 97 x), Brono Moreira xxx
Yedekler: Viera, Nelson Monte, Amaral
Teknik Direktör: Mario Silva
Goller: Güven Yalçın (dk. 15) (Beşiktaş), Moreira (dk. 85) (Rio Ave)
Penaltılar
Atanlar: Mensah, Gökhan Töre (Beşiktaş), Moreira, Santos, Jambor, Reis (Rio Ave)
Kaçıranlar: Welinton, Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Montero, Necip, Larin, Mensah (Beşiktaş), Filipe Augusto, Tarantini, Geraldes, Moreira, Santos (Rio Ave)