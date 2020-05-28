Beşiktaş ayak tenisi oynadı

Beşiktaş, hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Oyuncular gruplar halinde ayak tenisi maçı oynadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, HAZIRLIKLARINA, BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ
Beşiktaş, hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Oyuncular gruplar halinde ayak tenisi maçı oynadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.