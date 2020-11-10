banner3088

Beşiktaş, Başakşehir hazırlıkları sürdürdü

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Beşiktaş, Başakşehir hazırlıkları sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Daha sonra istasyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3552

banner3197