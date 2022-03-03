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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00’de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

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