Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam Başakşehir’i ağırlayacak. Bu zorlu mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak.Beşiktaş - Başakşehir maçında VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) da Ceyhun Sesigüzel olacak.
Beşiktaş - Başakşehir maçının VAR’ı Mete Kalkavan
Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
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