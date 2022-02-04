Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray’ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş’ı yukarı çeker, ne de Galatasaray’ı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Gedson Fernandes, Galatasaray’ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş’ı yukarı çeker, ne de Galatasaray’ı aşağı çeker."