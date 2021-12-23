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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Teknik adam konusunda şu anda ilk şans Önder Karaveli hocamızın. Takımı çok iyi idare ediyor. Başarılıysa, 3 sene, 5 sene takımın başında kalsın."

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