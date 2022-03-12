Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. Bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir. Olimpiyat Stadı da olabilir."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. Bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir. Olimpiyat Stadı da olabilir."