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Beşiktaş: "Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ’Akut Tonsillit’ tanısı konmuşt

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Beşiktaş: "Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ’Akut Tonsillit’ tanısı konmuştur."

Beşiktaş: "Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ’Akut Tonsillit’ tanısı konmuşt
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Beşiktaş: "Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ’Akut Tonsillit’ tanısı konmuştur."

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