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Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı

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Yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanda denge ve kuvvet çalıştı.

Beşiktaş denge ve kuvvet çalıştı
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Yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş, sabah yaptığı antrenmanda denge ve kuvvet çalıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan ve 5 Temmuz’dan bu yana antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdüren Beşiktaş, bu sabah denge ve kuvvet idmanı yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen çalışma 1,5 saat sürdü. Antrenman, salonda yapılan ısınma, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak yapıldı. Antrenman, stretching çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
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