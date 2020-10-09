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Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’DE DENİZLİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, taktik ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, dar alanda top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.


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