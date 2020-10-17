Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DENİZLİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.