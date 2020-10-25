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Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’DE DENİZLİSPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Denizli’ye giderek kampa girecek.

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