banner4556

Beşiktaş deplasmanda 122 gün sonra kazandı

banner4336

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021’de Antalyaspor’u yenmişti.

Beşiktaş deplasmanda 122 gün sonra kazandı
banner4583

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Beşiktaş, dış sahada 122 gün sonra kazandı. Siyah-beyazlılar en son 18 Eylül 2021’de Antalyaspor’u yenmişti.

banner4575

Süper Lig’in 22. haftasında Karagümrük deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, Michy Batshuayi’nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanırken deplasmanda da 122 gün aradan sonra galip geldi. En son Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında galip gelmeyi başaran siyah-beyazlılar, dış sahada 8 maç aranın ardından galip geldi. 18 Eylül 2021’de Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal’ın golleriyle 3-2 kazanmayı başaran Beşiktaş, o tarihten sonra rakip sahada çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Valiliğinden Hrant Dink’in ölüm yıldönümü...
İstanbul Valiliğinden Hrant Dink’in ölüm yıldönümü...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349