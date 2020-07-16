Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, PAZAR GÜNÜ SAHASINDA KONUK EDECEĞİ FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
Beşiktaş, pazar günü sahasında konuk edeceği Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.