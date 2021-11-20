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Beşiktaş Divan Kurulu başladı

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Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Üyeleri, Vodafone Park’ta bir araya geldi. Toplantıya bir önceki başkan Fikret Orman ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Beşiktaş Divan Kurulu başladı
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Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün Divan Kurulu Üyeleri, Vodafone Park’ta bir araya geldi. Toplantıya bir önceki başkan Fikret Orman ve yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü’nün Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nun yer aldığı toplantıya, bir önceki başkan Fikret Orman ve önceki dönem yöneticilerinin de katılması bekleniyor. Toplantıda Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcu da açıklanacak.

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