Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart’ta!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 30, 31, 32, 33 ve 34. haftalarında oynanacak maçların programlarını açıklandı. 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 30, 31, 32, 33 ve 34. haftaların programı şu şekilde:
30.Hafta
12 Mart Cuma
19.00 Başakşehir-Beşiktaş
13 Mart Cumartesi
13.30 DG Sivasspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-A.Hatayspor
16.00 A.Alanyaspor-FT.Antalyaspor
19.00 HK.Kayserispor-Galatasaray
14 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe
16.00 Gaziantep FK-Y.Denizlispor
16.00 BB Erzurumspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği
15 Mart Pazartesi
19.00 Kasımpaşa-İH Konyaspor
Not: Yeni Malatyaspor bu haftayı BAY geçecek.
31.Hafta
19 Mart Cuma
16.00 Fatih Karagümrük-HK Kayserispor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
20 Mart Cumartesi
13.30 Gençerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-DG Sivasspor
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
21 Mart Pazar
13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor
13.30 FT.Antalyaspor-BB Erzurumspor
16.00 Y.Denizlispor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
Not: Atakaş Hatayspor bu haftayı BAY geçecek.
32.Hafta
3 Nisan Cumartesi
13.30 HK Kayserispor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük
16.00 DG Sivasspor-Trabzonspor
4 Nisan Pazar
13.30 BB Erzurumspor-İH Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-FT Antalyaspor
16.00 A.Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş
5 Nisan Pazartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe-Y.Denizlispor
Not: Gaziantep FK bu haftayı BAY geçecek.
33.Hafta
6 Nisan Salı
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor
16.00 Fatih Karagümrük-A.Hatayspor
19.00 Trabzonspor-HK Kayserispor
7 Nisan Çarşamba
16.00 Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
16.00 İH Konyaspor-MKE Ankaragücü
19.00 FT Antalyaspor-DG Sivasspor
19.00 Beşiktaş-A.Alanyaspor
8 Nisan Perşembe
16.00 Y.Denizlispor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Not: Galatasaray bu haftayı BAY geçecek.
34.Hafta
10 Nisan Cumartesi
13.30 A.Hatayspor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük
11 Nisan Pazar
13.30 DG Sivasspor-İH Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
16.00 HK Kayserispor-FT Antalyaspor
19.00 BB Erzurumspor-Beşiktaş
12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
19.00 A.Alanyaspor-Y.Denizlispor
19.00 Fenerbahçe-Gazantep FKNot: Medipol Başakşehir bu haftayı BAY geçecek.