Beşiktaş-Fenerbahçe derbisnin hakemi belli oldu

Süper Lig’de 31. hafta oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisnin hakemi belli oldu
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Süper Lig 31. hafta hakemleri belli oldu. Haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa. Süper Lig 31. hafta hakemleri şu şekilde:

19 Mart Cuma
16.00 Karagümrük-Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-DG Sİvasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar
13.30 FTA Antalyaspor-BB Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İH Konyaspor-A.Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Denizlispor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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