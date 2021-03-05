Beşiktaş fırsatı tepmek istemiyor!

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar yarın Gaziantep FK karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Yeni Malatyaspor deplasmanından Atiba’nın golüyle 1-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1 kaybeden Sergen Yalçın’ın ekibi, bu kez rövanşı alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak istiyor.

Cenk Tosun yok

Beşiktaş’ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek. Montero’nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim Cenk Tosun oldu. Gençlerbirliği maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk’in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Evinde kayıp yok

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3’ünü kaybederken 5’inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul’da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş, İstanbul’dan çıkmayacak!

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul’da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.