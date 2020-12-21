Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu. Mücadele 17 Ocak Pazar saat 19.00’da oynanacak.
TFF, Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21’inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:
16. hafta
2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
3 Ocak 2021 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
4 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17. hafta
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
18. hafta
9 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
10 Ocak 2021 Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
11 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19. hafta
15 Ocak 2021 Cuma
19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
16 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor
17 Ocak 2021 Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
18 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
20. hafta
19 Ocak 2021 Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir
16.00 Göztepe - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor
20 Ocak 2021 Çarşamba
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor
21 Ocak 2021 Perşembe
16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe
21. hafta
23 Ocak 2021 Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
24 Ocak 2021 Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
25 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor