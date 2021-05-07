BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30’da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.