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Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti
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Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Gaziantep’in kazandığı serbest vuruşta Maxim’in ortası sonucu ceza sahası içinde oluşan karambolde Miranda’nın şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.

72. dakikada Larin’in ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza alanı içine girdi. Tosca’dan şık bir çalımla ayrılan Aboubakar, çektiği şutla topu filelere gönderdi. 2-0

75. dakikada sağ kanatta Rosier’in ortasını göğsünde yumuşatan Aboubakar’ın ardından çektiği sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada Josef’in savunma arkasına gönderdiği pasta sol tarafta topla buluşan Mensah’ın ceza alanı içine girerek çektiği şutta kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı içi sağ çaprazda alan Enver Cenk’in sert şutunu kaleci Ersin kontrol etti.

89. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ersin, rakibi Dicko’yu müdahalesiyle yere düşürdü. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada beyaz noktaya gelen Dicko, topu kaleci Ersin’in altından filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada gelişen Gaziantep atağında Djilobodji’nin indirdiği hava topuna sol çaprazda Riberio sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, Rıdvan xxx, Josef xx, Atiba xxx, Adem Ljajic xx (Gökhan Töre dk. 69 x), Ghezzal xx (Mensah dk. 80 ?), Larin xx (N’Koudou dk. 86 ?), Aboubakar xxx

Yedekler: Utku, Montero, N’Sakala, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay x, Olkowski x, Miranda xx (Ribeiro dk. 78 x), Djilobodji x, Tosca xx, Güray x (Morais dk. 39 x), Vetrih x, Osama Rashid x (Andre Sousa dk. 68 x), Maxim xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 78 x), Kenan Özer x (Enver Cenk dk. 68 x), Dicko x

Yedekler: Çağlar, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Aboubakar (dk. 15 ve 72) (Beşiktaş), Dicko (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Welinton, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Vetrih (Gaziantep FK)

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 22:40
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