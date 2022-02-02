Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”
Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes
Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”
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