Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes

Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”