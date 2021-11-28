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Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.

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Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."

Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.
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Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."

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