Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."
Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.
Beşiktaş: "GZT Girresunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle hastanede MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır."