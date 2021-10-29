Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Hatay’a gidecek ve kampa girecek.
Siyah-beyazlılarımızın Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Mehmet Topal
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Welinton Souza
Domagoj Vida
Kenan Karaman
Güven Yalçın
Umut Meraş
Alex Teixeira