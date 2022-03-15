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Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, minyatür kale maçın ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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