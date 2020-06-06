Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.
BEŞİKTAŞ, HAZIRLIKLARINI BUGÜN SABAH SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Beşiktaş, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.