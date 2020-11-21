Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi!

Milli aranın ardından ilk maçında son şampiyon Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, maçı 3-2 kazanırken, siyah-beyazlıların ilk yarıda attığı 2 gol galibiyetin gelmesini sağladı. İlk yarıda gelen goller, Sergen Yalçın’ın hafta içinde söylediği, "İlk yarıda işi bitirmemiz gerek" sözünü hatırlattı.Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde son şampiyon Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederken rahat bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibine pozisyon vermeyen ve hücumda etkili bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, 44. dakikada Atiba ve 45+1. dakikada Larin’in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Dakikalar 72’yi gösterdiğinde Aboubakar’ın penaltı golüyle farkı 3’e çıkaran Beşiktaş, Mehmet Topal’ın kırmızı kart görerek oyundan atılmasıyla da rakibine karşı üstün oyununu sürdürdü. 81. dakikada ve 90+4. dakikada Gulbrandsen’in golleriyle Başakşehir farkı 1’e indirse de, Beşiktaş özellikle ilk yarıdaki oyunu ve attığı gollerle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu hafta verdiği bir röportajda hafta sonunda saat 20.00’den sonra uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına değinen Sergen Yalçın, “Bizim maç saat 19.00’da başlıyor, sokağa çıkma yasağı ise saat 20.00’de. İlk yarıdan işi bitirip eve gitmemiz lazım” diyerek espri yapmıştı. Beşiktaş’ın, Başakşehir karşısında ilk yarıda bulduğu 2 gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın’ın bu sözüne atıfta bulundu.